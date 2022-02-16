Минспорт проводит консультации с экспертами по поводу формата лимита на легионеров в РПЛ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вопрос по поводу формата лимита на легионеров в футбольной Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) находится на обсуждении в Министерстве спорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что обсуждение вопроса началось после того, как Российский футбольный союз (РФС) представил свои предложения в Министерство спорта РФ.

"Российский футбольный союз в соответствии с утвержденным порядком представил в министерство спорта свои предложения по поводу возможного изменения лимита легионеров в РПЛ, - говорится в сообщении. - В настоящее время предложения находятся на рассмотрении в ведомстве. Проводятся дополнительные консультации с экспертами. По итогам рассмотрения предложений РФС министерством спорта будет принято решение о сохранении или внесении изменений в действующий приказ".

На данный момент клубы могут включать в заявки на матчи РПЛ не более восьми иностранных футболистов.