{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Минспорт проводит консультации с экспертами по поводу формата лимита на легионеров в РПЛ

Предложения РФС находятся на рассмотрении в ведомстве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вопрос по поводу формата лимита на легионеров в футбольной Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) находится на обсуждении в Министерстве спорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что обсуждение вопроса началось после того, как Российский футбольный союз (РФС) представил свои предложения в Министерство спорта РФ.

"Российский футбольный союз в соответствии с утвержденным порядком представил в министерство спорта свои предложения по поводу возможного изменения лимита легионеров в РПЛ, - говорится в сообщении. - В настоящее время предложения находятся на рассмотрении в ведомстве. Проводятся дополнительные консультации с экспертами. По итогам рассмотрения предложений РФС министерством спорта будет принято решение о сохранении или внесении изменений в действующий приказ".

На данный момент клубы могут включать в заявки на матчи РПЛ не более восьми иностранных футболистов.

Теги
Российский футбол
Олимпиада-2022 в Пекине
Хоккеист Юханссон удивлен отсутствием Кузьменко в составе сборной России на Олимпиаде
Оба игрока выступают за клуб Континентальной хоккейной лиги СКА
Хоккеист Юханссон удивлен отсутствием Кузьменко в составе сборной России на Олимпиаде
Читать полностью