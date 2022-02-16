Хоккеист Юханссон удивлен отсутствием Кузьменко в составе сборной России на Олимпиаде

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и сборной России Андрей Кузьменко проводит отличный сезон, поэтому его отсутствие в составе национальной команды на Олимпиаде в Пекине вызывает удивление. Такое мнение журналистам высказал вратарь СКА и сборной Швеции Ларс Юханссон.

6 февраля было объявлено, что Кузьменко покинул расположение национальной команды из-за микротравмы. Сборная России и Швеции сыграют в полуфинале олимпийского турнира, встреча состоится 18 февраля и начнется в 16:10 мск.

"Ожидаю отличный и сложный матч, мы знаем, что Россия - отличная команда, имеющая отличную смесь мастерства и усердной работы. Я немного удивился, узнав, что Кузьменко покинул сборную, поскольку он проводит отличный сезон, но в сборной немало других хороших игроков, и я рад, что сыграю против этой команды", - сказал Юханссон.

"Сборная России одинаково мощно играет в обороне и атаке, она здорово проводит турнир. Мне нравится стиль команды, она никогда не выглядит зажатой", - добавил хоккеист.

Кузьменко 26 лет. В составе СКА в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/22 он провел 45 игр, в которых забросил 20 шайб и отдал 33 результативные передачи.