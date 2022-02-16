Трофимов: российские конькобежцы на Олимпиаде старались показать максимальный результат

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежцы на Олимпийских играх в Пекине старались показать максимальный результат, выступая за команду и за родину. Сложнее всего было справиться с психологическим давлением, рассказал журналистам в среду в Нижнем Новгороде серебряный призер Игр Сергей Трофимов.

Во вторник сборная России в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова завоевала серебряные медали в командной гонке преследования. В среду вечером Трофимова в аэропорту Нижнего Новгорода встретили его семья, первый тренер и юные болельщики.

"Мы бежали, так сказать, на все деньги, пытались показать максимальный результат за команду, за родину, за всех нас. Я считаю, в первую очередь, секундомер самый главный соперник [на Олимпийских играх]. Нам удалось его побороть, конкретно олимпийский секундомер, мы поставили олимпийский рекорд в командной гонке", - сказал спортсмен.

Он добавил, что на Играх самым сложным было справиться с психологическим давлением. "Это же Олимпийские игры, это очень важный старт для любого спортсмена в своей карьере. И, конечно, не сравнится с Кубком мира, с чемпионатом мира, Олимпийские игры - это самый главный старт", - сказал Трофимов, пообещав на следующей Олимпиаде обязательно завоевать золотую медаль.

Мать конькобежца Ирина рассказала журналистам, что гордится сыном и уже получила поздравления. "Очень горжусь своим сыном, мне вчера везде слова такие трогательные говорили, что родители самые главные в этой истории, это ваша победа. Очень гордимся", - сказала она.