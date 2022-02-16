Быков назвал командную игру сборной России козырем в матче против шведов на Олимпиаде

ТАСС, 16 февраля. Командные действия помогут сборной России в матче против шведов на Олимпийских играх. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший главный тренер сборной России, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.

Сборные России и Швеции встретятся в полуфинале олимпийского турнира 18 февраля. Встреча пройдет в Пекине и начнется в 16:10 мск.

"Жду хорошей игры и победы! Самое главное - результат в нашу пользу. У шведов тоже достаточно интересная и сбалансированная команда, скандинавы очень терпеливые и в то же время нацеленные на ворота. Сейчас нужно получить информацию о матче шведов, тренерский штаб и наши специалисты разберут игру Швеции с Канадой и уже составят план на игру", - сказал Быков.

"Командные действия будут нашим козырем. Лидеры потянут всех за собой. Понравилось, что в последнем матче и защитники выстрелили, и наш капитан, с каждым матчем мы видим намного более слаженную игру. Болеем за наших, переживаем", - добавил Быков.

В другом полуфинале, который также пройдет 18 февраля, встретятся сборные Словакии и Финляндии, встреча начнется в 7:10 мск. Финальная игра олимпийского хоккейного турнира пройдет 20 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.