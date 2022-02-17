В тринадцатый медальный день Олимпиады разыграют шесть комплектов наград

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Шесть комплектов медалей разыграют на Олимпиаде в Пекине в четверг. Россияне поборются за награды в четырех дисциплинах.

Пристальное внимание будет приковано к соревнованиям в женском одиночном катании. Фигуристкам предстоит откатать произвольную программу. После короткой программы первое и второе места занимают россиянки Камила Валиева (82,16 балла) и Анна Щербакова (80,20) соответственно. Японка Каори Сакамото показала третий результат (79.84), россиянка Александра Трусова - четвертый (74,60). Соревнования начнутся в 13:00 мск.

Конькобежкам Ольге Фаткулиной, Ангелине Голиковой и Дарье Качановой предстоит выйти на старт на дистанции 1 000 м. Соревнования стартуют в 11:30 мск.

В горнолыжном спорте женщины разыграют медали в суперкомбинации, состоящей из скоростного спуска и слалома. Россию в этой дисциплине представит Юлия Плешкова.

Фристайлисткам предстоит побороться за награды в ски-кроссе, квалификационные соревнования начнутся в 6:30 мск. От сборной России в соревнованиях будут участвовать Екатерина Мальцева, Анастасия Чирцова, Елизавета Понкратова и Наталья Шерина. Также в фристайле пройдет квалификация у мужчин и женщин в дисциплине "хаф-пайп". В квалификации за российскую команду выступит Александра Глазкова, представителей России в соревнованиях среди мужчин нет.

Последний матч российских керлингисток на Олимпиаде

В керлинге свой заключительный матч на Олимпиаде проведет женская сборная России, которой предстоит встреча с командой Великобритании. Россиянки потеряли шансы на выход в полуфинал, проиграв шесть матчей подряд на старте турнира. Сборную России на Олимпийских играх представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

Мужская сборная завершила свое выступление накануне, проиграв Великобритании и потеряв шансы на выход в полуфинал.

Женский хоккейный турнир в Пекине завершится финальным матчем между командами Канады и США. Россиянки выбыли из борьбы на стадии четвертьфинала, проиграв Швейцарии (2:4).

Еще один комплект наград разыграют в лыжном двоеборье в командном турнире. Сборная России в нем представлена не будет.