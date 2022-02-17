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Олимпиада-2022 в Пекине

Международная федерация хоккея выступает за увеличение числа женских команд на Олимпиаде

На данный момент на Играх выступают 10 женских хоккейных сборных

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой о возможности увеличить количество участников женского турнира до 12. Об этом на пресс-конференции рассказала глава комитета женского хоккея IIHF Сюзанна Колбенхойер.

Женский олимпийский хоккейный турнир проводится с 1998 года. На данный момент в нем принимают участие 10 сборных.

"Интерес к этому виду спорта только нарастает. Мы увеличили количество команд до 10, в дальнейшем обратимся в МОК с просьбой о возможности увеличить их до 12", - сказала Колбенхойер.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году, их примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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