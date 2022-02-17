Тардиф заявил, что с оптимизмом смотрит на участие игроков НХЛ в следующей Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф с большим оптимизмом смотрит на участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующей Олимпиаде. Об этом Тардиф рассказал на пресс-конференции.

В декабре 2021 года НХЛ объявила о том, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде в Пекине в связи с ситуацией с коронавирусом.

"С НХЛ у нас есть определенные договоренности, какие-то решения были отменены из-за коронавируса, переговоры с лигой продолжаются, все настроены позитивно. Но сейчас мы можем с большим оптимизмом говорить о следующей Олимпиаде. Мы поняли, что все соглашения надо подписывать заблаговременно. В Сочи были свои трудности в плане соглашения с НХЛ, но скажу, что лига тоже начала понимать, что досадно, что лучшие хоккеисты не приехали. Надеюсь, что такого больше не будет", - сказал Тардиф.

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Предыдущая зимняя Олимпиада в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда лига, Международный олимпийский комитет (МОК) и IIHF не сумели договориться, и НХЛ отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады 2018 года стали российские хоккеисты, обыгравшие в финале команду Германии со счетом 4:3 в овертайме.