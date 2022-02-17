В IIHF поблагодарили женскую сборную России за терпение в сложной ситуации на Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею билась и показала характер на Олимпиаде в Пекине, несмотря на сложности, связанные с коронавирусом. Такое мнение на пресс-конференции высказала глава комитета женского хоккея Международной федерации хоккея (IIHF) Сюзанна Колбенхойер.

Российская команда не смогла выйти в полуфинал Олимпиады, уступив команде Швейцарии со счетом 2:4. Перед Играми команда вынуждена была находиться в Олимпийской деревне в изоляции из-за обилия положительных тестов на коронавирус.

"Хочу выразить особую благодарность женской сборной России за ее сотрудничество и терпение, - сказала Колбенхойер. - В ходе турнира команда столкнулась с большими проблемами, но все равно билась и показала характер".