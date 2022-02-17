Хоккеист сборной Швеции рассказал, как нужно играть команде для победы над россиянами

ПЕКИН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистам сборной Швеции в полуфинальном матче Олимпиады с командой России нужно действовать так же, как в игре против канадцев на предыдущей стадии турнира. Такое мнение ТАСС высказал нападающий шведской команды Якоб де ла Роз.

Сборная Швеции обыграла канадцев в 1/4 финала со счетом 2:0.

"Сборная России - отличная команда, очень мастеровитая, недаром она является одним из фаворитов этой Олимпиады. Нам нужно действовать в той же манере, что и с канадцами, и тогда, я думаю, у нас будет шанс, - сказал де ла Роз. - Не знаю, можно ли ее назвать фаворитом в матче с нами, в полуфинале встретятся две хорошие команды. Мы должны улучшить свою игру в обороне, действовать еще лучше, чем в прошлых играх, я с нетерпением жду этого матча".

Матч между сборными России и Швеции пройдет 18 февраля, начало в 16:10 мск.