ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад вошел в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Также в комиссию вошла олимпийская чемпионка шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер. Отдать голос за одного из 16 кандидатов, представляющих 16 стран, пять континентов и шесть зимних видов спорта, могли все спортсмены, участвующие в Играх в Пекине, в Олимпийских деревнях начиная с 27 января. Фуркад набрал 971 голос, Хансдоттер - 694.

"Искренне верю в олимпийские ценности и олимпийское движение, - сказал Фуркад. - Буду их отстаивать теперь как член комиссии спортсменов МОК. У меня нет слов, чтобы выразить то, как я счастлив войти в эту комиссию. Надеюсь, смогу внести свою лепту".

Фуркад завершил карьеру по окончании сезона-2019/20. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира. Фуркад - единственный семикратный обладатель Большого хрустального глобуса, который вручается за победу в общем зачете Кубка мира. На счету француза 83 победы в личных гонках и 15 побед в эстафетах на этапах Кубка мира.

Комиссия спортсменов МОК состоит из 19 человек, ее председателем является бывшая финская хоккеистка Эмма Терхо. С 2016 года членом комиссии является двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Комиссия спортсменов - орган, который служит связующим звеном между спортсменами и МОК. Задачей комиссии является отстаивание интересов спортсменов в олимпийском движении.