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Олимпиада-2022 в Пекине

Фристайлист Егоров не выступил в квалификации Олимпиады в хафпайпе из-за травмы

Соревнования пройдут в четверг

ПЕКИН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фристайлист Роман Егоров, который должен был принять участие в квалификации Олимпийских игр в хафпайпе, не вышел на старт соревнований из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Квалификация в хафпайпе проходит в четверг.

"Роман, к сожалению, не примет участия в соревнованиях. Он травмировался на заключительном этапе подготовки при отработке своей олимпийской программы", - сказал Курашов.

Таким образом, в хафпайпе на Олимпийских играх не выступит ни один россиянин.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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