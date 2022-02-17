Фристайлист Егоров не выступил в квалификации Олимпиады в хафпайпе из-за травмы

ПЕКИН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фристайлист Роман Егоров, который должен был принять участие в квалификации Олимпийских игр в хафпайпе, не вышел на старт соревнований из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Квалификация в хафпайпе проходит в четверг.

"Роман, к сожалению, не примет участия в соревнованиях. Он травмировался на заключительном этапе подготовки при отработке своей олимпийской программы", - сказал Курашов.

Таким образом, в хафпайпе на Олимпийских играх не выступит ни один россиянин.