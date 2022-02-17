Рожков: российские паралимпийцы получили экипировку для участия в Играх в Пекине

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены, включенные в состав российской делегации на Паралимпийские игры в Пекине, экипированы компанией Forward. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России, глава российской делегации на Паралимпийских играх 2022 года Павел Рожков.

"Все спортсмены, включенные в состав делегации Паралимпийского комитета России на Игры в Пекине, экипированы в форму общего назначения нашего генерального партнера и официального экипировщика паралимпийской делегации России на Играх 2022 года - компании Forward", - сообщил Рожков.

"В январе компания поставила в Паралимпийский комитет России экипировку для команды ПКР. После утверждения состава команд мы приступили к экипированию спортсменов, которое проходило в преддверии заключительных тренировочных мероприятий преимущественно в офисе ПКР. 16 февраля экипировалась команда по сноуборду, которая только вернулась с тренировочного сбора в Австрии и с 17 февраля начнет заключительное тренировочное мероприятие в Южно-Сахалинске" - добавил Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.