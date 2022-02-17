Поздняков посетит произвольную программу фигуристок на Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков посетит произвольную программу фигуристок на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он рассказал ТАСС.

Произвольную программу женщины покажут в четверг, начало - 13:00 мск.

"Да, планирую приехать на произвольную программу у женщин" - Поздняков.

Первое место после короткой программы занимает российская фигуристка Камила Валиева, второй идет ее соотечественница Анна Щербакова, третьей - японка Каори Сакамото. Россиянка Александра Трусова располагается на четвертой строчке. Валиева выйдет на лед с произвольной программой в 16:49 мск, Щербакова - в 16:41 мск, Трусова - в 16:25 мск.