Женская сборная Канады по хоккею в пятый раз выиграла золотые медали Олимпиады

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Канады по хоккею со счетом 3:2 обыграла команду США в финальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.

Заброшенными шайбами в составе канадской сборной отметились Сара Нёрс (8-я минута), Мари-Филип Пулен (16, 30). У проигравших отличились Хилари Найт (37) и Аманда Кессел (60).

Сборная Канады выиграла все семь матчей на турнире. На групповом этапе канадки обыграли американок со счетом 4:2.

Бронзовые медали завоевала команда Финляндии. В матче за третье место финские хоккеистки в среду обыграли швейцарок со счетом 4:0. Сборная России завершила борьбу в четвертьфинале, проиграв команде Швейцарии (2:4).

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Тогда, как и четыре года назад в Пхёнчхане, олимпийскими чемпионками стали американки. Остальные пять олимпийских турниров выиграли канадки. Сборные США и Канады в шестой раз встретились в финале Олимпийских игр, в 2006 году в решающем матче приняли участие шведские хоккеистки.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине первое место занимает сборная Норвегии, завоевавшая 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей. На второй строчке располагается команда Германии (10-6-4), на третьей - команда США (8-8-4). Сборная России занимает девятое место (4-8-12). По общему количеству медалей российские спортсмены идут на второй строчке, уступая норвежцам.