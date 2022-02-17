Российские фристайлистки завершили выступление в ски-кроссе на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлистки Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина и Анастасия Чирцова завершили выступление в ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине.

Понкратова, Мальцева и Шерина закончили выступление на стадии 1/8 финала, став третьими в своих заездах. Понкратова уступила француженке Джейд Грилле-Обер и шведке Сандре Неслунд, Шерина - швейцарке Фанни Смит и представительнице Австрии Андреа Лимбахер, Мальцева - немке Даниэле Майер и австрийке Катрин Офнер, с которой у нее было столкновение.

Чирцова в 1/8 финала заняла второе место, уступив австралийке Сами Кенндеди-Сим и опередив итальянку Лукрецию Фантелли, которая не смогла завершить дистанцию из-за падения, спортсменку унесли с трассы на носилках. В своем четвертьфинале Чирцова заняла четвертое место, уступив Кеннеди-Сим, Майер и Офнер.

Для 20-летней Понкратовой, 22-летней Шериной и 27-летней Мальцевой это были первые Олимпийские игры. 32-летняя Чирцова приняла участие в третьих Олимпийски играх. В 2014 году она показал 26-й результат, в 2018 - 15-й.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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