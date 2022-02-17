Фристайлистка Мальцева объяснила падение в ски-кроссе на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Австрийская фристайлистка Катрин Офнер не совершила запрещенных действий в эпизоде со столкновением с Екатериной Мальцевой в соревнованиях по ски-кроссе на Олимпиаде в Пекине. Об этом российская спортсменка рассказала журналистам.

Мальцева завершила выступление на стадии 1/8 финала, став третьей в своем заезде после столкновения с Офнер.

"Я ее обогнала, она своими лыжами задела мои пятки и у меня просто лыжи разъехались, палки сломались, - рассказала Мальцева. - Если бы не сломались, я, может быть, смогла бы раньше убежать. Не было ничего запрещенного, просто произошел контакт, такое бывает, нет смысла подавать протест".

По ее словам, она была готова бороться за выход в четвертьфинал. "Очень грустно и досадно, будем работать дальше, это не конец. Это ски-кросс, такое бывает. У лидера может такое сложиться, который весь сезон выигрывает, столько уже примеров на этой Олимпиаде. Тоже самое в сноуборд-кроссе, где все лидеры вылетели в первом и втором заездах", - сказала спортсменка.