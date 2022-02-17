Шведская фристайлистка Неслунд стала олимпийской чемпионкой в ски-кроссе

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Шведская фристайлистка Сандра Неслунд завоевала золотую медаль в дисциплине "ски-кросс" на Олимпийских играх в Пекине.
Второе место в финальном заезде заняла канадка Мариэль Томпсон, третье - немка Даниэла Майер.
Представительница сборной России Анастасия Чирцова завершила выступление в четвертьфинале, россиянки Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина - на стадии 1/8 финала.
Неслунд является действующей чемпионкой мира в ски-кроссе, для 25-летней шведки это первая олимпийская медаль в карьере. Томпсон 29 лет, она становилась олимпийской чемпионкой в ски-кроссе на Играх в Сочи. 25-летняя Майер завоевала свою первую олимпийскую медаль.
В медальном зачете лидирует сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград. На втором месте идет команда Германии (10-6-5), тройку лидеров замыкают американцы (8-8-4). Российская команда располагается на девятой позиции (4-8-12). По общему числу наград россияне (24) уступают только норвежцам (28).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|13
|7
|8
|28
|2
|Германия
|10
|6
|5
|21
|3
|США
|8
|8
|4
|20
|4
|Швеция
|7
|4
|4
|15
|5
|Китай
|7
|4
|2
|13
|6
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|7
|Нидерланды
|6
|4
|4
|14
|8
|Швейцария
|6
|1
|5
|12
|9
|Россия
|4
|8
|12
|24
|10
|Франция
|4
|7
|2
|13
|11
|Канада
|4
|5
|11
|20
|12
|Италия
|2
|7
|7
|16
|13
|Япония
|2
|5
|7
|14
|14
|Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|17
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Украина
|0
|1
|0
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1