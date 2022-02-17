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Олимпиада-2022 в Пекине

Шведская фристайлистка Неслунд стала олимпийской чемпионкой в ски-кроссе

Второй стала канадка Мариэль Томпсон, третьей - Даниэла Майер из Германии

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Шведская фристайлистка Сандра Неслунд завоевала золотую медаль в дисциплине "ски-кросс" на Олимпийских играх в Пекине.

Второе место в финальном заезде заняла канадка Мариэль Томпсон, третье - немка Даниэла Майер.

Представительница сборной России Анастасия Чирцова завершила выступление в четвертьфинале, россиянки Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина - на стадии 1/8 финала.

Неслунд является действующей чемпионкой мира в ски-кроссе, для 25-летней шведки это первая олимпийская медаль в карьере. Томпсон 29 лет, она становилась олимпийской чемпионкой в ски-кроссе на Играх в Сочи. 25-летняя Майер завоевала свою первую олимпийскую медаль.

В медальном зачете лидирует сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград. На втором месте идет команда Германии (10-6-5), тройку лидеров замыкают американцы (8-8-4). Российская команда располагается на девятой позиции (4-8-12). По общему числу наград россияне (24) уступают только норвежцам (28).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия137828
2Германия106521
3США88420
4Швеция74415
5Китай74213
6Австрия67417
7Нидерланды64414
8Швейцария61512
9Россия481224
10Франция47213
11Канада451120
12Италия27716
13Япония25714
14Южная Корея2417
15Словения2327
16Финляндия1236
17Австралия1214
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
23Украина0101
25Польша0011
25Латвия0011
25Бельгия0011
25Эстония0011

 

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