Шведская фристайлистка Неслунд стала олимпийской чемпионкой в ски-кроссе

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Шведская фристайлистка Сандра Неслунд завоевала золотую медаль в дисциплине "ски-кросс" на Олимпийских играх в Пекине.

Второе место в финальном заезде заняла канадка Мариэль Томпсон, третье - немка Даниэла Майер.

Представительница сборной России Анастасия Чирцова завершила выступление в четвертьфинале, россиянки Елизавета Понкратова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина - на стадии 1/8 финала.

Неслунд является действующей чемпионкой мира в ски-кроссе, для 25-летней шведки это первая олимпийская медаль в карьере. Томпсон 29 лет, она становилась олимпийской чемпионкой в ски-кроссе на Играх в Сочи. 25-летняя Майер завоевала свою первую олимпийскую медаль.

В медальном зачете лидирует сборная Норвегии, в активе которой 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград. На втором месте идет команда Германии (10-6-5), тройку лидеров замыкают американцы (8-8-4). Российская команда располагается на девятой позиции (4-8-12). По общему числу наград россияне (24) уступают только норвежцам (28).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.