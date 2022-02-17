Жулин надеется, что фигуристка Валиева соберется с силами в произвольной программе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева соберется и достойно откатает свою произвольную программу. Такое мнение ТАСС по телефону высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

"Конечно, ей будет нелегко после таких стрессов. Я надеюсь, что она соберется. Буду болеть за всех наших девочек (Валиеву, Анну Щербакову, Александру Трусову - прим. ТАСС), желаю им всем быть в тройке", - сказал Жулин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с 15-летней спортсменки. Расследование дела о допинге продолжается. Валиева лидирует по итогам короткой программы. Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля, начало - 13:00 мск.