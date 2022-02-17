В Иркутске устроили массовое катание на коньках в поддержку российских олимпийцев

ИРКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Жители Иркутска устроили флешмоб в поддержку российских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх в Пекине, и вышли на массовое катание на коньках по льду Иркутского водохранилища. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации города.

"На катке возле ледокола "Ангара" в Иркутске провели флешмоб по массовому катанию на коньках "Поддержим наших олимпийцев". В поддержку российских фигуристок и хоккеистов, выступающих на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, на лед вышли около 200 горожан, в числе которых студенты колледжа олимпийского резерва и других учебных заведений города, школьники, неравнодушные к спорту иркутяне", - говорится в сообщении.

Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых), вторыми идут немцы (10-6-5), третьими - американцы (8-8-4).

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.