Валиева заявила три прыжка в четыре оборота в произвольной программе на Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева заявила три прыжка в четыре оборота на произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине. Об этом говорится в официальном протоколе соревнований, который есть в распоряжении ТАСС.

Фигуристка заявила четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова. В заявке Анны Щербаковой значатся каскад из четверного флипа и тройного тулупа, четверной флип. Александра Трусова заявила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом.

Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпиаде, набрав 82,16 балла. Второй идет Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Трусова располагается на четвертой позиции (74,60). Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля, начало в 13:00 мск.​​​​​​​