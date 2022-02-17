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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин надеется, что Валиеву допустят до участия в чемпионате мира

Допинг-тест россиянки, который был сдан 25 декабря, показал положительный результат

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что российскую фигуристку Камилу Валиеву допустят до участия в чемпионате мира. Об этом Матыцин рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Допинг-тест 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря, показал положительный результат. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом, спортсменка получила право принять участие в личных соревнованиях на Олимпиаде.

"Мне трудно сказать, что будет с чемпионатом мира и по срокам проведения расследования. Думаю, какое-то отдельное решение будет принято. Пока спортсменка не отстранена от участия в соревнованиях, если результаты не будут исследованы и не будет окончательного решения до чемпионата мира, мне виделось бы, что спортсменка должна быть допущена до чемпионата мира", - сказал Матыцин.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 по 27 марта во французском Монпелье.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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