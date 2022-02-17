Глава НОК Узбекистана покинул свой пост по собственному желанию

ТАШКЕНТ, 17 февраля. /ТАСС/. Исполком Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана на своем внеочередном заседании рассмотрел и удовлетворил заявление главы НОК Рустама Шоабдурахманова о его отставке по собственному желанию. Об этом в четверг сообщила пресс-служба НОК.

"Исполком НОК Узбекистана на своем внеочередном заседании рассмотрел и удовлетворил заявление главы НОК Рустама Шоабдурахманова об уходе со своего поста по собственному желанию", - говорится в сообщении. Отмечается, что новый глава НОК будет избран на внеочередной генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета.

Шоабдурахманов возглавлял НОК с мая 2019 года, ранее он работал хокимом (главой) Ташкента, руководил дирекцией при кабмине по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, имеющих особо важное социальное, культурное и историческое значение.

Единственный представитель Узбекистана на проходящих в Пекине зимних олимпийских играх горнолыжник Комилжон Тухтаев принимал участие в двух заездах, в первом он занял 29 место, после второго был дисквалифицирован из-за неправильного прохождения трассы.