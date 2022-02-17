Приуроченная к 100 дням до финала Лиги чемпионов проекция украсила Дворцовую площадь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Виртуальная проекция, приуроченная к 100 дням до финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге, украсила Дворцовую площадь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета финала Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Решающая игра главного клубного турнира Европы пройдет на домашнем стадионе "Зенита" - "Газпром Арене". Его вместимость составляет 63 026 зрителей.

"За 100 дней до финала Лиги чемпионов виртуальная проекция превратила Дворцовую площадь в "Газпром Арену". Виртуальная световая проекция сфокусировалась на фасаде здания Генштаба - архитектурной доминанты главной площади города. В начале представления неоновые линии образовали узнаваемый силуэт Санкт-Петербурга, состоящий из Исаакиевского собора, Дворцового моста, Петропавловской крепости и Медного всадника. Постепенно за их очертаниями показался и "главный действующий персонаж" видеоспектакля - "Газпром Арена", - говорится в сообщении.

"Лучи поочередно показали саму арену, ее антураж, трибуну с ликующими болельщиками и логотипы 16 клубов, которые поборются за поездку на финал в Санкт-Петербурге. На брусчатке Дворцовой площади проекция образовала виртуальный газон стадиона с узнаваемой футбольной разметкой. В финале виртуального светового шоу появился и сам кубок Лиги чемпионов", - также отмечается в сообщении.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

"Газпром Арена" была открыта в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).