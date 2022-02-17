Подготовка женской сборной России по керлингу к Олимпиаде была сорвана из-за коронавируса

ПЕКИН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Подготовка российских керлингисток к Олимпиаде была сорвана из-за коронавируса в команде и карантина. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Сергей Беланов.

Россиянки уступили в заключительном матче предварительного раунда команде Великобритании со счетом 4:9. Поражение от соперниц стало для команды восьмым на предварительном этапе в девяти матчах. Сборная России заняла десятое место в турнирной таблице, ранее потеряв шансы на выход в полуфинал.

"С 10 января по вчерашний день команда была, по сути, под ковидом. Была полностью сорвана тренировка в январе. Мы не тренировались командно, только индивидуально и только те девочки, которые не были на карантине. Весь месяц вся команда просидела на карантине", - сказал Беланов.

"Мы приехали фактически растренированными полностью, не было никаких шансов. Была надежда, что втянемся после трех-четырех игр, но не получилось. Когда мы приехали сюда, было понятно, что мы не готовы", - добавил специалист.

Тренер рассказал, как волна коронавируса накрыла его команду в начале января. "Нас ежедневно тестировали, и с 10-го числа пошли положительные тесты у одной за другой. Они переболели все в легкой форме, все привиты, симптомы были, и это не помешало бы нам тренироваться, но у нас были жесткие карантинные условия. Девочек сразу сажали взаперти, поэтому фактически январь мы не занимались, и менять не на кого", - подчеркнул Беланов.

"С 10 января по 10 февраля за последний месяц мы не провели ни одной командной тренировки: одна садилась на карантин, другая выходит", - добавил он.