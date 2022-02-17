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Олимпиада-2022 в Пекине
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Японская конькобежка Такаги победила на дистанции 1 000 метров на Олимпиаде

Второй стала Ютта Лердам из Нидерландов, третьей - американца Бриттани Боу
Михо Такаги Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михо Такаги
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Конькобежка из Японии Михо Такаги завоевала золотую медаль Олимпиады в Пекине на дистанции 1 000 метров, установив новый олимпийский рекорд.

Победительница показала результат 1 минута 13,19 секунды, предыдущий олимпийский рекорд принадлежал Йорин тер Морс из Нидерландов (1.13,56). Второе место заняла представительница Нидерландов Ютта Лердам (отставание 0,64 секунды), третье - Бриттани Боу из США (+1,42). Россиянка Ангелина Голикова заняла четвертое место (+1,52), Дарья Качанова - девятое (2,45), Ольга Фаткулина - 13-е (+2,68).

Такаги 27 лет, она завоевала первое золото в личных дисциплинах на Олимпийских играх, ранее японка побеждала в командной гонке преследования на Играх 2018 года. В Пекине Такаги также стала второй в командной гонке преследования и на дистанциях 500 и 1 500 метров. Спортсменка является обладательницей трех золотых медалей чемпионатов мира на отдельных дистанциях.

Такаги принесла своей сборной третью золотую награду. В медальном зачете Олимпиады на первом месте располагается сборная Норвегии (13 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых), второе место занимает команда Германии (10-6-5), третье - американцы (8-8-5). Сборная России находится на девятом месте (4-8-12). По общему количеству наград российская команда занимает второе место (24), уступая норвежцам (28).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия137828
2Германия106521
3США88521
4Швеция74415
5Китай74213
6Австрия67417
7Нидерланды65415
8Швейцария61512
9Россия481224
10Франция47213
11Канада451120
12Япония35715
13Италия27716
14Южная Корея2417
15Словения2327
16Финляндия1236
17Австралия1214
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
23Украина0101
25Польша0011
25Латвия0011
25Бельгия0011
25Эстония0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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