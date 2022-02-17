Японская конькобежка Такаги победила на дистанции 1 000 метров на Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Конькобежка из Японии Михо Такаги завоевала золотую медаль Олимпиады в Пекине на дистанции 1 000 метров, установив новый олимпийский рекорд.

Победительница показала результат 1 минута 13,19 секунды, предыдущий олимпийский рекорд принадлежал Йорин тер Морс из Нидерландов (1.13,56). Второе место заняла представительница Нидерландов Ютта Лердам (отставание 0,64 секунды), третье - Бриттани Боу из США (+1,42). Россиянка Ангелина Голикова заняла четвертое место (+1,52), Дарья Качанова - девятое (2,45), Ольга Фаткулина - 13-е (+2,68).

Такаги 27 лет, она завоевала первое золото в личных дисциплинах на Олимпийских играх, ранее японка побеждала в командной гонке преследования на Играх 2018 года. В Пекине Такаги также стала второй в командной гонке преследования и на дистанциях 500 и 1 500 метров. Спортсменка является обладательницей трех золотых медалей чемпионатов мира на отдельных дистанциях.

Такаги принесла своей сборной третью золотую награду. В медальном зачете Олимпиады на первом месте располагается сборная Норвегии (13 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых), второе место занимает команда Германии (10-6-5), третье - американцы (8-8-5). Сборная России находится на девятом месте (4-8-12). По общему количеству наград российская команда занимает второе место (24), уступая норвежцам (28).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.