Японская конькобежка Такаги победила на дистанции 1 000 метров на Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Конькобежка из Японии Михо Такаги завоевала золотую медаль Олимпиады в Пекине на дистанции 1 000 метров, установив новый олимпийский рекорд.
Победительница показала результат 1 минута 13,19 секунды, предыдущий олимпийский рекорд принадлежал Йорин тер Морс из Нидерландов (1.13,56). Второе место заняла представительница Нидерландов Ютта Лердам (отставание 0,64 секунды), третье - Бриттани Боу из США (+1,42). Россиянка Ангелина Голикова заняла четвертое место (+1,52), Дарья Качанова - девятое (2,45), Ольга Фаткулина - 13-е (+2,68).
Такаги 27 лет, она завоевала первое золото в личных дисциплинах на Олимпийских играх, ранее японка побеждала в командной гонке преследования на Играх 2018 года. В Пекине Такаги также стала второй в командной гонке преследования и на дистанциях 500 и 1 500 метров. Спортсменка является обладательницей трех золотых медалей чемпионатов мира на отдельных дистанциях.
Такаги принесла своей сборной третью золотую награду. В медальном зачете Олимпиады на первом месте располагается сборная Норвегии (13 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых), второе место занимает команда Германии (10-6-5), третье - американцы (8-8-5). Сборная России находится на девятом месте (4-8-12). По общему количеству наград российская команда занимает второе место (24), уступая норвежцам (28).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|13
|7
|8
|28
|2
|Германия
|10
|6
|5
|21
|3
|США
|8
|8
|5
|21
|4
|Швеция
|7
|4
|4
|15
|5
|Китай
|7
|4
|2
|13
|6
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|7
|Нидерланды
|6
|5
|4
|15
|8
|Швейцария
|6
|1
|5
|12
|9
|Россия
|4
|8
|12
|24
|10
|Франция
|4
|7
|2
|13
|11
|Канада
|4
|5
|11
|20
|12
|Япония
|3
|5
|7
|15
|13
|Италия
|2
|7
|7
|16
|14
|Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|17
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Украина
|0
|1
|0
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1