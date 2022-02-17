Минспорт не собирается отходить в сторону в разбирательстве по делу Валиевой

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ уделит пристальное внимание процессу расследования обстоятельств возможного нарушения фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря, выявила наличие в ней запрещенного вещества. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля сразу после получения результатов исследования пробы приняло решение о временном отстранении фигуристки от участия в соревнованиях, однако независимый от РУСАДА дисциплинарный комитет удовлетворил апелляцию Валиевой и снял эти ограничения. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев официально выразили несогласие с допуском россиянки, однако 14 февраля панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила их апелляции на решение независимого дисциплинарного комитета РУСАДА.

"У нас достаточно напряженный, но конструктивный диалог, - заметил Матыцин. - ОКР (Олимпийский комитет России - прим. ТАСС) взаимодействует с МОК, РУСАДА взаимодействует с WADA, Федерация фигурного катания России - с Международным союзом конькобежцев. Мы не собираемся уходить в сторону".

"Проба была взята на чемпионате России, расследование будет проводить РУСАДА. Надеюсь, в самое ближайшее время истина будет установлена и соответствующие организации придут к решению. Те процедуры и регламенты, которые были отложены, в частности церемония награждения, являются важным атрибутом Игр. И очень жаль, что МОК такое решение принял", - добавил министр спорта.