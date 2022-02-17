Ветеран "Бетиса" назвал "Зенит" непростым соперником по матчу футбольной Лиги Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" является непростым соперником для испанского "Бетиса". Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник испанской команды, президент фонда футбольного клуба "Бетис" Рафаэль Гордильо.

Матч между "Зенитом" и "Бетисом" в рамках раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 мск. Эта игра станет первой официальной в 2022 году для российской команды.

"Когда мы выходим на матч, то всегда рассчитываем на победу. Если бы было иначе, мы бы не приехали в этот красивый город. Мы приехали, чтобы победить, зная, что сегодня в Санкт-Петербурге будет хорошая игра, но мы также знаем, что у нас будет еще один матч, на нашем поле. Нам известно, что "Зенит" - это непростой соперник, очень сильная команда, одна из лучших в России", - сказал Гордильо.

"Два ведущих игрока, Серхио Каналес и Набиль Фекир, не смогли приехать. Но у нас очень хорошая команда, и те, кто выйдут вместо них, являются игроками высокого уровня", - отметил собеседник агентства.

Ответная игра пройдет 24 февраля в Севилье, начало матча - в 23:00 мск. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.