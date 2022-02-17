Бородавко: тренер российских биатлонисток Шашилов подвергается необоснованной травле

ТАСС, 17 февраля. Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов является отличным специалистом и травля в его адрес не обоснована. Такое мнение высказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

16 февраля Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете. Первыми стали шведки, третьей финишировала команда Германии. В личных гонках на Олимпиаде в Пекине российские биатлонистки на данный момент не завоевали ни одной медали. После гонки Шашилов сообщил журналистам, что больше не работает в команде.

"Михаил Викторович - очень грамотный, умный и ищущий специалист, один из немногих, кто не боится пробовать новые методики, - сказал Бородавко. - Он только недавно стал старшим тренером, а с него уже требуют результат. Чтобы адаптировать организм к более серьезным нагрузкам, скоростям и мощности отталкивания, могут уйти годы, по щелчку ничего не делается. Самый минимум - два-три года".

"Человеку нужно дать доработать до конца сезона. Как бы то ни было, есть серебряная медаль Олимпийских игр, не все так плохо, как некоторые представляют. И травля Михаила Викторовича абсолютно необоснованна, нужно смотреть вглубь процессов, которые происходят в биатлоне, а не сшибать макушки и вешать подзатыльники старшему тренеру. Есть серьезные системные проблемы, которые никак не зависят от Шашилова, он просто верхушка айсберга", - добавил Бородавко.

Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что Шашилов продолжит работать до истечения контракта, который закончится 31 мая. Шашилову 62 года, специалист работает с женской командой с сезона-2020/21. Под его руководством женская сборная России не завоевала ни одной медали на чемпионате мира 2021 года.