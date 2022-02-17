Матыцин: правительство выделило более 7 млрд рублей на подготовку спортсменов к Олимпиаде

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство выделило более 7 млрд рублей для подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Пекине. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.

"Я могу с уверенностью говорить о средствах, которые направило правительство Российской Федерации. Это более 7 млрд рублей в течение олимпийского цикла. Это финансирование для участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, обеспечение необходимым оборудованием. Но бюджет подготовки этим не ограничивается, потому что средства на подготовку также дополнительно отправляют федерации, Олимпийский комитет России", - отметил Матыцин.

"Правительством в декабре были выделены еще более 400 млн рублей в связи с тем, что ковидный период потребовал дополнительных затрат на ПЦР-тестирования, на изменение логистики передвижения наших команд. Государство максимально выполнило все обязательства для подготовки спортсменов", - добавил министр спорта.

Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, завоевав четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых медалей. Лидирует команда Норвегии (13-7-8), второе место занимают немцы (10-6-5), третье - американцы (8-8-5). Российские спортсмены располагаются на второй строчке по общему числу наград (24), уступая только норвежцам (28).