Конькобежка Фаткулина заявила, что заканчивала забег на 1 000 м в полуобморочном состоянии

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ольга Фаткулина заканчивала свой забег на дистанции 1 000 метров на Олимпиаде в Пекине в полуобморочном состоянии. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Фаткулина стала в забеге 13-й. Конькобежка из Японии Михо Такаги заняла первое место, представительница Нидерландов Ютта Лердам - второе, Бриттани Боу из США - третье.

"Если в целом рассматривать, давайте реально смотреть на вещи - как после болезни можно бегать? Я считаю, я бежала достойно - разогналась и первый круг, по крайней мере. Дальше не хватило, это было очевидно и предсказуемо. Я выходила на старт и думала, авось, чудо произойдет, давно не бегала 1 000 метров, не преодолевала это все", - сказала Фаткулина.

"Я знала, что надо разогнаться и сделать первый круг достойно, а дальше - поможет, не знаю, нечистая сила, но нечистых сил, видимо, не существует. Последние 300 метров я реально не помню, я была в каком-то аду. Меня перекосило настолько, что это было самое тяжелое, я такие ощущение помню, только когда ты летом готовишься и заезжаешь на велосипеде в гору, 30-минутный подъем. Я доезжала в полуобморочном состоянии, думала только о финишной линии", - добавила спортсменка.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.