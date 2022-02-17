Конькобежка Фаткулина пожаловалась на однообразное питание на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ольга Фаткулина осталась недовольна однообразным питанием на Олимпиаде в Пекине. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В четверг Фаткулина заняла 13-е место на дистанции 1 000 м.

"Будет следующая Олимпиада - туда мы поедем без этих масок, без ограничений, - сказала Фаткулина. - Ребята молодые, которые сюда приехали, смотрят и не видят праздника. Мне просто их жалко. Хорошо, что у меня уже третья Олимпиада".

"На стадионе есть праздничная атмосфера, а на все остальном - это реально грустно. Ты везде в маске, тебе ничего нельзя, ты ни на кого не посмотришь. В столовой кормят одинаково, мы здесь сидим 23 дня, вся еда однообразная. Сегодня я пришла на завтрак - даже хлеба нет", - добавила Фаткулина.

Фаткулиной 32 года, она является серебряным призером Олимпиады в Сочи на дистанции 500 м, а также трехкратной чемпионкой Европы. Ранее спортсменка заняла десятое место на дистанции 500 м на Олимпиаде в Пекине.