Двенадцатый турнир по хоккею с мячом на призы патриарха Кирилла открылся в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия финального этапа 12-го турнира по хоккею с мячом на призы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла среди детей 2010-2011 г. р. состоялась в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии открытия приняли участие президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник и председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).

"Уважаемый владыка, дорогие участники и гости. Разрешите приветствовать вас на турнире. Я бы хотел, чтобы это действо вам запомнилось на всю жизнь, отсюда начинается движение в большой спорт. Я хочу вам пожелать спортивных удач и здоровья. Еще раз поздравляю", - сказал Скрынник.

В традиционном турнире участвуют детские команды среди мальчиков и девочек. Кроме того, в рамках большого праздника состоится турнир по старинной русской забаве - хоккею на валенках.

Турнир на призы Патриарха Московского и всея Руси - ежегодное соревнование, финал которого традиционно проводится на Красной площади с 2012 года. Турнир организован в рамках соглашения о сотрудничестве Русской православной церкви и Федерации хоккея с мячом России, заключенного в декабре 2009 года.