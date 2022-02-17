Фигуристка Куракова заявила, что ее олимпийская мечта исполнилась

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Олимпийская мечта фигуристки Екатерины Кураковой, представляющей на Олимпийских играх в Пекине Польшу, сбылась. Об этом она рассказала журналистам после проката произвольной программы.

Куракова занимала 24-е место по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. По итогам двух программ она набрала 185,84 балла.

"Мечта осуществилась, но есть к чему дальше стремиться. На чемпионате мира не получилось, цель была побороть свой страх. Но когда встала в последнюю позу, себя ущипнула. Как в сказках - ущипни себя, чтобы проснуться. Такая длинная дорога, я стала кататься за Польшу четыре года назад, неужели все получилось?" - сказала Куракова.

Спортсменка также объяснила свои слезы в конце произвольной программы. "Не знала, что происходило, это такой огромный стресс, ответственность. На тебя в стольких странах смотрят, я прямо чувствовала, как мама сидит и молится", - добавила она.

19-летняя уроженка Москвы тренируется в Италии под руководством Лоренцо Магри и Ангелины Туренко. На прошедшем в январе чемпионате Европы она заняла пятое место.