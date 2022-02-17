Лыжницы Непряева и Ступак награждены бронзовыми медалями Олимпиады в спринте

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак были награждены бронзовыми медалями Олимпийских игр в командном спринте. Церемония награждения прошла на "Медал плазе".

Победу одержали лыжницы из Германии Катарина Хенниг и Виктория Карл, в финале они показали результат 22 минуты 9,85 секунды. Обладательницами серебряных наград стали шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг (отставание 0,17 секунды). Россиянки уступили победительницам 0,71 секунды. Отечественные лыжницы во второй раз в истории выиграли медали Олимпиады в командном спринте, в 2010 году бронзу завоевали Ирина Хазова и Наталья Коростелева.

Ступак 27 лет, она представляет общество ЦСКА. Она завоевала четвертую олимпийскую медаль в карьере, ранее на Играх в Пекине Ступак стала олимпийской чемпионкой в эстафете. Непряевой 26 лет, она представляет "Динамо", россиянка стала четырехкратным призером Игр, ранее в Пекине она стала серебряным призером в скиатлоне и олимпийской чемпионкой в эстафете. Также на счету спортсменок по три медали чемпионатов мира, а у Непряевой в активе победа в многодневной гонке "Тур де Ски".