Эстонская фигуристка Кийбус заявила, что пропустит чемпионат мира

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус пропустит чемпионат мира, который должен пройти во французском Монпелье с 21 по 27 марта. Об этом она сообщила журналистам после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

Кийбус занимала 21-е место по итогам короткой программы на Играх. По сумме двух программ она набрала 171,75 балла.

"Сезон был сложный, но я все-таки выступала и думала о хорошем. Я откатала не так ужасно, как было [раньше], эти эмоции не описать. Были проблемы - начали болеть ноги, не было времени этим заняться. Сейчас я делаю маленькую паузу, а после этого много идей, что я буду делать дальше, конечно, я буду кататься и ставить себе новые цели. В этом сезоне, наверное, нет [не поеду на чемпионат мира]", - сказала Кийбус.

Фигуристка отказалась комментировать события вокруг россиянки Камилы Валиевой. "Я не буду это комментировать, я просто спортсменка, я здесь выступала и думала о себе. Не могу ничего поменять", - добавила спортсменка.

14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с 15-летней Валиевой. Расследование дела о допинге продолжается. Россиянка заняла первое место в короткой программе.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.