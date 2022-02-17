Конькобежка Голикова призналась, что рада за завоевавшую бронзу на 1 000 м американку Боу

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Ангелина Голикова отдала все силы на дистанции 1 000 м на Олимпиаде в Пекине и рада за финишировавшую третьей американку Бриттани Боу, которой уступила в достойной борьбе. Об этом Голикова рассказала журналистам.

Голикова в четверг заняла четвертое место на дистанции 1 000 м. Японка Михо Такаги стала чемпионом с новым олимпийским рекордом. Второе место заняла представительница Нидерландов Ютта Лердам, третье - Бриттани Боу из США.

"Я была довольна результатом, по времени была довольна, но Бриттани увезла медаль в последней паре, это просто разрывает нам сердце, скажем так. Я была довольна, что попала в пару с сильной соперницей, потому что я всегда хочу бежать с самыми сильными. И сегодня я могу сказать, что да, я выложилась, это все мои 100%. Я до последнего старалась, когда я финишировала - просто обрадовалась, что у меня хороший результат более-менее, что была достойная битва", - сказала Голикова.

Она призналась, что рада за Боу, которую назвала достойным соперником. "Было очевидно, что она не в самых шикарных кондициях, но она знала график, она все-таки рекордсменка мира на этой дистанции, поэтому ее со счетов так просто нельзя скидывать, - продолжила Голикова. - Она достойный соперник, поэтому она боролась конкретно. И я рада тоже за нее, потому что она уже достаточно опытная спортсменка, у нее было уже три Олимпиады, и в своих личных дисциплинах на своих коронных дистанциях у нее не было ни одной медали".

Российская конькобежка подчеркнула, что у нее есть запал работать дальше, особенно над исправлением отдельных технических недочетов. Голикова также напомнила, что Боу уступила свою квоту Эрин Джексон на 500 м, где та выиграла золото. "Вся эта история, наверное, для нас должна быть уроком, чтобы мы не злились, <...> просто надо понимать, что надо работать, и, наверное, если возникают какие-то такие моменты, когда какие-то человеческие факторы, судьба проверяет, то надо быть честным, хотя бы перед самим собой", - заключила она.