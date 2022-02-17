{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжник Нисканен пропустит масс-старт на 50 км на пекинской Олимпиаде

Гонка пройдет 19 февраля
Ийво Нисканен Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ийво Нисканен
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 17 февраля. Трехкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен завершил свое выступление на Олимпийских играх в Пекине. Об этом финский лыжник написал в Instagram.

На Олимпиаде в Пекине Нисканен завоевал золото в гонке на 15 км классическим стилем, серебро в командном спринте и бронзу в скиатлоне. Финн не примет участия в масс-старте на 50 км свободным стилем, он является действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине.

"Мои гонки на китайских морозах подошли к концу. Я был очень счастлив выступать здесь и показать, возможно, лучшую форму в своей карьере. Очень счастлив собрать медали всех достоинств. Сейчас пришло время вернуться домой, откинуться в кресле и готовиться к следующим Олимпийским играм", - написал Нисканен.

Нисканену 30 лет, он выигрывал золото Олимпийских игр 2014 года в командном спринте и Игр 2018 года в масс-старте. Также финский лыжник является чемпионом мира 2017 года в гонке на 15 км.

Мужской масс-старт пройдет 19 февраля, начало гонки запланировано на 9:00 мск.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Участие фигуристки Валиевой в чемпионате мира зависит от расследования дела о допинг-пробе
Об этом ТАСС сообщил источник
Участие фигуристки Валиевой в чемпионате мира зависит от расследования дела о допинг-пробе
Читать полностью