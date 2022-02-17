Сборная Норвегии по лыжному двоеборью завоевала золото Олимпиады в командных соревнованиях

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии выиграла командные соревнования в лыжном двоеборье на Олимпийских играх в Пекине. Командные соревнования включали в себя прыжки с большого трамплина и лыжную эстафету 4х5 км.

В составе команды Норвегии выступали Эспен Бьёрнстад, Эспен Андерсен, Енс Лурос Офтебру и Йорген Гробак, на финише лыжной гонки они показали результат 50 минут 45,1 секунды. Серебро завоевала сборная Германии в составе Мануэля Файста, Юлиана Шмида, Эрика Френцеля и Винценца Гайгера (отставание 54,9 секунды). Бронзовыми призерами стали спортсмены из Японии Ёсито Ватабэ, Хидэаки Нагай, Акито Ватабэ и Рёта Ямамото (+55.2). Российские двоеборцы в командных соревнованиях участия не принимали.

30-летний Гробак стал четырехкратным олимпийским чемпионом. На Играх в Сочи норвежец завоевал две золотые медали (большой трамплин + гонка на 10 км; эстафета), на Олимпиаде 2018 года он выиграл серебро в эстафете. На Играх в Пекине он завоевал медали во всех гонках, ранее норвежец выиграл серебро (нормальный трамплин + гонка на 10 км) и золото (большой трамплин + гонка на 10 км). Также Гробак является двукратным чемпионом мира в командном первенстве.

Золото в двоеборье стало 14-м для сборной Норвегии на Играх в Пекине, команда лидирует в медальном зачете Олимпиады, завоевав 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Вторыми идут немцы (10-7-5), третьими - американцы (8-8-5). Сборная России занимает девятое место (4-8-12). По общему числу наград лидируют норвежцы (29), россияне занимают второе место (24).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.