Сборная Норвегии по лыжному двоеборью завоевала золото Олимпиады в командных соревнованиях

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии выиграла командные соревнования в лыжном двоеборье на Олимпийских играх в Пекине. Командные соревнования включали в себя прыжки с большого трамплина и лыжную эстафету 4х5 км.
В составе команды Норвегии выступали Эспен Бьёрнстад, Эспен Андерсен, Енс Лурос Офтебру и Йорген Гробак, на финише лыжной гонки они показали результат 50 минут 45,1 секунды. Серебро завоевала сборная Германии в составе Мануэля Файста, Юлиана Шмида, Эрика Френцеля и Винценца Гайгера (отставание 54,9 секунды). Бронзовыми призерами стали спортсмены из Японии Ёсито Ватабэ, Хидэаки Нагай, Акито Ватабэ и Рёта Ямамото (+55.2). Российские двоеборцы в командных соревнованиях участия не принимали.
30-летний Гробак стал четырехкратным олимпийским чемпионом. На Играх в Сочи норвежец завоевал две золотые медали (большой трамплин + гонка на 10 км; эстафета), на Олимпиаде 2018 года он выиграл серебро в эстафете. На Играх в Пекине он завоевал медали во всех гонках, ранее норвежец выиграл серебро (нормальный трамплин + гонка на 10 км) и золото (большой трамплин + гонка на 10 км). Также Гробак является двукратным чемпионом мира в командном первенстве.
Золото в двоеборье стало 14-м для сборной Норвегии на Играх в Пекине, команда лидирует в медальном зачете Олимпиады, завоевав 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Вторыми идут немцы (10-7-5), третьими - американцы (8-8-5). Сборная России занимает девятое место (4-8-12). По общему числу наград лидируют норвежцы (29), россияне занимают второе место (24).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|14
|7
|8
|29
|2
|Германия
|10
|7
|5
|22
|3
|США
|8
|8
|5
|21
|4
|Швеция
|7
|4
|4
|15
|5
|Китай
|7
|4
|2
|13
|6
|Австрия
|6
|7
|4
|17
|7
|Нидерланды
|6
|5
|4
|15
|8
|Швейцария
|6
|1
|5
|12
|9
|Россия
|4
|8
|12
|24
|10
|Франция
|4
|7
|2
|13
|11
|Канада
|4
|5
|11
|20
|12
|Япония
|3
|5
|8
|16
|13
|Италия
|2
|7
|7
|16
|14
|Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
|Словения
|2
|3
|2
|7
|16
|Финляндия
|1
|2
|3
|6
|17
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Украина
|0
|1
|0
|1
|25
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
|Эстония
|0
|0
|1
|1