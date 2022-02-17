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Олимпиада-2022 в Пекине
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Сборная Норвегии по лыжному двоеборью завоевала золото Олимпиады в командных соревнованиях

Второе место заняла команда Германии, третье - Японии
Сборная Норвегии по лыжному двоеборью EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Описание
Сборная Норвегии по лыжному двоеборью
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии выиграла командные соревнования в лыжном двоеборье на Олимпийских играх в Пекине. Командные соревнования включали в себя прыжки с большого трамплина и лыжную эстафету 4х5 км.

В составе команды Норвегии выступали Эспен Бьёрнстад, Эспен Андерсен, Енс Лурос Офтебру и Йорген Гробак, на финише лыжной гонки они показали результат 50 минут 45,1 секунды. Серебро завоевала сборная Германии в составе Мануэля Файста, Юлиана Шмида, Эрика Френцеля и Винценца Гайгера (отставание 54,9 секунды). Бронзовыми призерами стали спортсмены из Японии Ёсито Ватабэ, Хидэаки Нагай, Акито Ватабэ и Рёта Ямамото (+55.2). Российские двоеборцы в командных соревнованиях участия не принимали.

30-летний Гробак стал четырехкратным олимпийским чемпионом. На Играх в Сочи норвежец завоевал две золотые медали (большой трамплин + гонка на 10 км; эстафета), на Олимпиаде 2018 года он выиграл серебро в эстафете. На Играх в Пекине он завоевал медали во всех гонках, ранее норвежец выиграл серебро (нормальный трамплин + гонка на 10 км) и золото (большой трамплин + гонка на 10 км). Также Гробак является двукратным чемпионом мира в командном первенстве.

Золото в двоеборье стало 14-м для сборной Норвегии на Играх в Пекине, команда лидирует в медальном зачете Олимпиады, завоевав 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Вторыми идут немцы (10-7-5), третьими - американцы (8-8-5). Сборная России занимает девятое место (4-8-12). По общему числу наград лидируют норвежцы (29), россияне занимают второе место (24).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия147829
2Германия107522
3США88521
4Швеция74415
5Китай74213
6Австрия67417
7Нидерланды65415
8Швейцария61512
9Россия481224
10Франция47213
11Канада451120
12Япония35816
13Италия27716
14Южная Корея2417
15Словения2327
16Финляндия1236
17Австралия1214
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
23Украина0101
25Польша0011
25Латвия0011
25Бельгия0011
25Эстония0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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