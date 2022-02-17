Финальную гонку сезона-2021 "Формулы-1" посмотрели 108,7 млн телезрителей

ТАСС, 17 февраля. Гонку финального этапа прошлого сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" посмотрели 108,7 млн телезрителей. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Финальная гонка сезона прошла в Абу-Даби 12 декабря. Перед заключительном этапом британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") и нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") имели равное количество очков в борьбе за титул. Британец уверенно лидировал в гонке со старта, однако за несколько кругов до финиша на трассу была выпущена машина безопасности из-за аварии. На рестарте, который был дан на последнем круге гонки, Ферстаппен обогнал Хэмилтона и впервые стал чемпионом мира.

Совокупная телеаудитория в 2021 году составила 1,55 млрд человек, что на 4% больше, чем в сезоне-2020. Количество уникальных телезрителей (кто смотрит хотя бы одну гонку в течение сезона - прим. ТАСС) в 2021 году составило 445 млн человек. Крупнейшим рынком по этому показателю был Китай - 70,8 млн уникальных зрителей (+13% по сравнению с 2020 годом). Также значительный рост был зафиксирован в Испании (+272%), России (+129%) и США (+ 53%). Средняя аудитория Гран-при в 2021 году по всему миру составила 70,3 млн человек.

Вживую этапы "Формулы-1" в 2021 году посетили 2,69 млн человек. Наибольшее количество болельщиков было на Гран-при США (400 тыс.), Мексики (371 тыс.) и Великобритании (356 тыс.).

В 2021 году количество подписчиков "Формулы-1" в социальных сетях увеличилось на 40% и составило 49,1 млн человек, просмотры видео выросли на 50% до 7 млрд, а общее взаимодействие выросло на 74% до 1,5 млрд. Кроме того, общее количество просмотров видео на официальном сайте, в приложении и в социальных сетях выросло на 44% до 7,04 млрд, количество уникальных пользователей выросло на 63% до 113 млн человек, а количество просмотров страниц - на 23% до 1,6 млрд.

"Сезон 2021 года был особенным, - сказал президент и исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали. - У нас была чемпионская битва, которая шла на протяжении всего сезона и разрешилась в последней гонке. Мы снова начали приветствовать болельщиков, которые являются сердцем и душой нашего спорта, и хотя наши возможности были ограничены из-за коронавируса, было здорово видеть 2,6 млн болельщиков на трибунах по всему миру. Мы также увидели очень сильные цифры в трансляциях и на наших цифровых платформах, которые еще раз демонстрируют интерес к "Формуле-1".