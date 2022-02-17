Американская фигуристка Чен заявила, что сожалеет об отмене церемонии награждения на Играх

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Факт отсутствия церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине вызывает обиду. Такое мнение журналистам после проката произвольной программы высказала американская фигуристка Карен Чен.

Международный олимпийский комитет ранее сообщил, что не будет проводить церемонию награждения по итогам командного турнира, а также личного турнира у одиночниц, если россиянка Камила Валиева попадет в тройку призеров.

"Я не знаю деталей дела Валиевой. Могу только сказать, что важно, чтобы соревнования были чистыми. Очень обидно, что медальной церемонии не будет, но это сложная ситуация", - сказала Чен.

Чен занимала 13-е место после короткой программы на Олимпийских играх. По сумме двух программ она набрала 179,93 балла. Чен выступала за сборную США в короткой и произвольной программах в командном турнире, где американские фигуристы стали вторыми.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. После этого Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на данное решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.