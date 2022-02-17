Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мельникова поддержала российских фигуристок

ТАСС, 17 февраля. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пожелала удачи российским фигуристкам на Олимпийских играх перед исполнением произвольной программы. Об этом спортсменка написала в Instagram.

Россию на Олимпийских играх в фигурном катании представляют Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

"Удачи, девочки! Вся страна с вами!" - написала Мельникова.

После короткой программы Валиева лидирует с 82,16 балла. Щербакова - вторая (80,20), Трусова - четвертая (74,60).