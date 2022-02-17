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Олимпиада-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мельникова поддержала российских фигуристок

Россию в соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине представляют Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева

ТАСС, 17 февраля. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова пожелала удачи российским фигуристкам на Олимпийских играх перед исполнением произвольной программы. Об этом спортсменка написала в Instagram.

Россию на Олимпийских играх в фигурном катании представляют Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

"Удачи, девочки! Вся страна с вами!" - написала Мельникова.

После короткой программы Валиева лидирует с 82,16 балла. Щербакова - вторая (80,20), Трусова - четвертая (74,60).

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Олимпиада-2022 в ПекинеМельникова, Ангелина Романовна
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