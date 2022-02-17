Шипулин на фоне допинг-скандала выступил за расширение медицинских полномочий Минспорта

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ должно иметь больше полномочий в вопросе контроля медицинского сопровождения спортсменов. Такое мнение во время круглого стола экспертного института социальных исследований "О, спорт - не мир. Как Олимпиада становится театром информационных войн" высказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.

Во время зимней Олимпиады в Пекине возник допинговый скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой - ее допинг-тест, который был сдан 25 декабря прошлого года, показал положительный результат. По решению Спортивного арбитражного суда 15-летняя спортсменка получила право принять участие в личных соревнованиях на Играх-2022. Вопрос о ее возможной вине в попадании в организм запрещенного препарата и потенциальные санкции к фигуристке будут обсуждаться судом позднее.

"Сегодня мы разговаривали с министром спорта (Олегом Матыциным - прим. ТАСС) о том, что сейчас с него спрашивают, там скандалы, вопросы, - сказал Шипулин. - Он же не может проконтролировать медиков, потому что они в другом подведомственном учреждении, они подчиняются Федеральной медико-биологической службе. То есть, если ФМБА не захочет давать какие-то разъяснения Министерству спорта, они вправе это сделать".

"В этой ситуации мы ведем обсуждения о том, что если оно отвечает за результаты, то должно контролировать от и до - что каждому спортсмену дают, от чего его лечат, какие у него проблемы и назначения", - подчеркнул чемпион мира по биатлону.