Суворовцы в Екатеринбурге провели флешмоб в поддержку фигуристки Валиевой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Хоккейная команда суворовского военного училища в Екатеринбурге провела флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой, которая выступает на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

"Хоккейная команда суворовского военного училища в Екатеринбурге провела флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой, выступающей на Олимпиаде в Пекине. Перед началом тренировки суворовцы вышли на лед, держа на клюшках плакаты с буквами, из которых составили хештег #КамилаМыСТобой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащие роты почетного караула ЦВО поддержали российских олимпийцев в Пекине, выполнив фигурную раскладку слогана "Россия!" на плацу воинской части из штатных карабинов, применяемых в ходе показательных и церемониальных выступлений.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). Олимпийские игры завершатся 20 февраля.