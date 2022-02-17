NYT: желание ОКР провести награждение командного турнира фигуристов является верным

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Направленная просьба Олимпийского комитета России (ОКР) к Международному олимпийскому комитету (МОК) о разрешении проведения церемонии награждения российских фигуристов является правильной, так как в нынешних реалиях не ясно, под каким статусом выступает Камила Валиева: либо она полноправная участница соревнований, либо нет. Такое мнение в Twitter высказал журналист газеты The New York Times Тарик Паня.

В четверг министр спорта Олег Матыцин в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что ОКР направил просьбу в МОК о проведении церемонии награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.

"Я думаю, ОКР прав, - написал Паня. - Либо Валиева в соревнованиях, либо нет. Должна состояться церемония награждения".

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.