Фигуристка Валиева не стала общаться с журналистами после выступления на Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева, занявшая четвертое место на Олимпийских играх в одиночном катании, не стала общаться с журналистами после окончания соревнований. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Валиева после произвольной программы прошла молча микст-зону мимо десятков журналистов в сопровождении сотрудника Олимпийского комитета России Константина Выборнова.

Золото завоевала россиянка Анна Щербакова, серебро - ее соотечественница Александра Трусова, бронзу - японка Каори Сакамото.