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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Валиева не стала общаться с журналистами после выступления на Олимпиаде

В четверг россиянка заняла четвертое место

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева, занявшая четвертое место на Олимпийских играх в одиночном катании, не стала общаться с журналистами после окончания соревнований. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Валиева после произвольной программы прошла молча микст-зону мимо десятков журналистов в сопровождении сотрудника Олимпийского комитета России Константина Выборнова.

Золото завоевала россиянка Анна Щербакова, серебро - ее соотечественница Александра Трусова, бронзу - японка Каори Сакамото.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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