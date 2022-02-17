Авербух верит в продолжение карьеры фигуристки Валиевой после Олимпиады

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева должна продолжить карьеру после Олимпиады в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Валиева, лидировавшая после короткой программы на Олимпиаде в Пекине, стала четвертой, набрав 224,09 балла. Выиграла соревнования россиянка Анна Щербакова (255,95), серебро завоевала Александра Трусова (251,73), бронзу - японка Каори Сакамото (233,13).

"В первую очередь, слова восхищения Аней Щербаковой - чистый прокат, два четверных прыжка, Саша Трусова также отлично откатала, сделав пять четверных прыжков", - сказал Авербух.

"Если говорить о Камиле Валиевой, очень жаль, что такая трагедия разыгралась у нас на глазах. Очень надеюсь, что мы еще обязательно увидим Камилу на льду и даже на ближайшем чемпионате мира, потому что девочке всего 15 лет. Конечно, это и триумф, и драма одновременно", - добавил собеседник агентства.

14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с 15-летней спортсменки. Расследование дела о допинге продолжается.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.