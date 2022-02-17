Чайковская: результат Валиевой останется на совести журналистов и организаторов Олимпиады

По итогам произвольной программы Валиева стала четвертой. Во время выступления спортсменка несколько раз упала. Первой стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова. Бронзовую медаль завоевала японка Каори Сакамото.

"А вы бы выдержали, если бы вам с утра до вечера по голове долбили, а еще ночью звонили? Это нужно записать организаторам и журналистам на свою совесть. Очень жаль, потому что это была бы феерическая победа Валиевой. Было бы три девочки на пьедестале, но получилось так, что одну скинули".

"Ничего хорошего в этом нет. Хуже еще только то, что еще не закончено расследование, что они дальше придумают, никто не знает. Я была на 11 Олимпиадах, на моем веку подобных Игр не было. Это отвратительно, что устроили в этот раз, а самое главное, что жалко ребенка", - добавила Чайковская.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).