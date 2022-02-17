Дети "Артека" нарисовали картины с Камилой Валиевой и другими российскими олимпийцами

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Воспитанники Международного детского центра "Артек" нарисовали картины, чтобы поддержать российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Пекине. В том числе ребята болеют за свою ровесницу - фигуристку Камилу Валиеву, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МДЦ.

"В дни второй смены "Штурманы книжных морей" артековцы нарисовали рисунки олимпийцам. "Восхищаюсь вами!", "Спасибо за мотивацию идти вперед", "Вы - гордость страны", - такие послания вкладывают дети в свои рисунки. Творческие работы посвящают всем, кто защищает честь страны на Олимпиаде в Китае. И особенно спортсменам, которые уже завоевали медали", - рассказали в пресс-службе.

Героями рисунков стали лыжники Александр Большунов, Наталья Непряева и Денис Спицов, фристайлисты Илья Буров и Анастасия Смирнова, саночница Татьяна Иванова, фигуристка Александра Трусова и другие. "Горячо поддерживают артековцы свою ровесницу, уникальную фигуристку Камилу Валиеву. Ребята желают Камиле олимпийской выдержки, веры в себя и в спорт, новых наград", - отметили в центре.

В пресс-службе добавили, что лучшие рисунки будут переданы спортсменам-участникам Олимпийских игр в электронном виде, а также размещены на сайте Минспорта России и использованы при проведении мероприятий в поддержку сборных команд России.

По данным пресс-службы, артековцы нарисовали картины в рамках Всероссийской акции "Знаем. Любим. Поддерживаем" в поддержку сборной России на XXIV зимних Олимпийских играх и на XIII зимних Паралимпийских играх в Пекине. Акция организована Минспортом России и проходит при поддержке Минпросвещения России.