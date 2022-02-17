Винер-Усманова считает, что скандал вокруг Валиевой надломил фигуристку на Олимпиаде

Валиева лидировала после короткой программы, но в произвольной допустила два падения и стала четвертой в одиночном женском катании на Олимпийских играх.

"Сломали девочку, 15 лет, неустоявшаяся психика, психологически она сломана. Но ничего, ей будет 19 лет на следующих Олимпийских играх, и она будет еще выигрывать и выигрывать. Она гениальная спортсменка. Уверена, она перейдет эту потерю и будет всегда на высоте, но я очень расстроена", - сказала Винер-Усманова.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом. Расследование о допинге продолжается.