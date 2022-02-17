Сборная России завоевала две награды в 13-й медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную награду в 13-й медальный день Олимпийских игр в Пекине. В четверг на Олимпиаде было разыграно шесть комплектов наград.

Олимпийской чемпионкой в женском катании стала Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова.

Для обеих спортсменок эти олимпийские награды стали первыми в карьере. Щербаковой и Трусовой по 17 лет, обе фигуристки являются воспитанницами спортивного общества "Самбо-70" и занимаются у тренера Этери Тутберидзе. На счету Щербаковой золото чемпионата мира в 2021 году и два серебра чемпионатов Европы (2020, 2022). Трусова завоевала бронзу чемпионата мира в 2021-м и дважды становилась третьей на чемпионатах Европы (2020, 2022).

Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых), вторыми идут немцы (10-7-5), третьими - американцы (8-8-5). По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 26 медалями, уступая только норвежцам (29).

В пятницу будет разыграно шесть комплектов медалей. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.